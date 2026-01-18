El Cabildo clausura las vías de acceso a La Culata y entre La Aldea y Tejeda mientras la lluvia persistente y el viento castigan el interior de la isla

El temporal de lluvia y viento que azota el archipiélago ha provocado las primeras incidencias graves en la red viaria de Gran Canaria. El Cabildo ha cerrado este domingo carreteras y ha emitido un aviso de máxima precaución para circular por otras vías debido a desprendimientos ocasionados por las recientes precipitaciones, que afectan principalmente a las zonas de montaña y medianías.

Desprendimiento en la GC-608 | Cabildo de Gran Canaria

Vías cortadas por caída de rocas

La Institución insular, a través de su área de Obras Públicas, ha procedido al cierre total de la GC-608 a la altura de La Culata de Tejeda, concretamente en el kilómetro 2,700. Asimismo, los operarios han clausurado la GC-210 en el tramo que conecta La Aldea con Tejeda (entre los kilómetros 0 y 5), ante la peligrosidad que suponen los restos de rocas y tierra sobre la calzada.

Además de estos cierres, el personal de carreteras vigila otros puntos críticos. El Cabildo recomienda circular con extrema precaución en la GC-150, donde se ha registrado un desprendimiento en el kilómetro 3, así como en la GC-70 a su paso por Fontanales y la GC-130 en la zona de Cazadores. Los equipos de mantenimiento trabajan en la zona para despejar las vías lo antes posible, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Alerta en cumbres y prealerta en el resto

El director técnico del Plan de Protección Civil del Cabildo, Carlos Velázquez, recordó que la isla se encuentra en alerta por vientos fuertes en la cumbre y en situación de prealerta en el resto del territorio. Según detalló Velázquez, en el norte de Gran Canaria está lloviendo de forma serena pero persistente, un factor que favorece la inestabilidad de los taludes en las carreteras de montaña.

Aunque se espera que la intensidad de las lluvias remita a lo largo de la tarde, el responsable técnico advirtió que el viento en cumbre y la mala mar persistirán durante toda la jornada. Por este motivo, instó a la población a «seguir extremando las precauciones en costas y en cumbre», evitando desplazamientos innecesarios a las zonas más expuestas al temporal.

Aplazamiento de la agenda oficial

La situación meteorológica ha obligado incluso a modificar la agenda institucional. El fuerte viento y las incidencias en la red viaria han ocasionado el aplazamiento de la visita oficial a las obras de la carretera Ayacata-Las Niñas, prevista para este lunes. El vicepresidente insular, Augusto Hidalgo, y el alcalde de Tejeda, Francisco Perera, han decidido posponer el encuentro ante la imposibilidad de garantizar la seguridad en los accesos.