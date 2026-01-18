La Aemet activa el aviso en todo el archipiélago ante un domingo marcado por el fuerte oleaje y las lluvias persistentes en el norte de las islas

Canarias afronta este domingo una jornada de gran inestabilidad que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo en todas las islas. El archipiélago sentirá el embate de un flujo de componente noroeste que dejará rachas de viento muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas, acompañadas de precipitaciones moderadas y persistentes en las medianías de las islas con mayor relieve.

Tegueste, Tenerife, este domingo | Juan Manuel Hernández

Viento huracanado en el Teide

La situación en las cumbres centrales de Tenerife destaca por su dureza. Los meteorólogos prevén que el viento de componente norte alcance rachas de 90 km/h en el Teide, sin descartar que las ráfagas superen los 100 km/h en las zonas más elevadas. Esta situación se suma a la probabilidad de heladas débiles en la alta montaña, mientras que en el resto de la isla los cielos permanecerán cubiertos, con lluvias que podrían ser localmente fuertes en el norte.

Gran Canaria también experimentará un domingo complicado, especialmente en las vertientes este y oeste, donde se vigila la evolución del viento. En esta isla, las rachas máximas alcanzarán los 80 km/h tanto en cumbres como en zonas costeras expuestas, mientras que las lluvias ganarán persistencia en las medianías del norte durante la segunda mitad del día.

Precaución en el litoral

El estado del mar agrava el panorama meteorológico con condiciones de marejada a fuerte marejada, que aumentará a gruesa en varios puntos del litoral canario. El viento del norte soplará con fuerza 5 o 6, generando un mar de fondo del noroeste con olas de hasta 4 metros de altura, lo que exige extremar las precauciones en todas las zonas de costa del archipiélago.

En las islas más orientales, el temporal se manifestará con cielos muy nubosos y precipitaciones que, aunque débiles, serán constantes hasta la tarde. Tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, el viento del noroeste soplará con fuerza desde primeras horas, con ráfagas que rozarán los 80 km/h en áreas como la península de Jandía antes de empezar a amainar al caer el sol.

En Lanzarote, además, se ha establecido un dispositivo de vigilancia en toda la costa noroeste, oeste y suroeste de la isla, así como en el litoral de La Graciosa, para evitar que las personas se acerquen a la línea de costa ante el riesgo derivado del temporal. Como medida preventiva de seguridad, ondea la bandera roja en todas las playas orientadas al noroeste, oeste y suroeste de Lanzarote, una prohibición del baño que se extiende también a la totalidad de las playas de La Graciosa para proteger a los usuarios del peligroso estado del mar.

Ambiente fresco en las capitales

A pesar de la inestabilidad, las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero ascenso respecto a los días previos. Tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 21 de máxima, proporcionando un ambiente fresco que se verá acentuado por la humedad de los chubascos.

En las islas occidentales como La Palma, La Gomera y El Hierro, la nubosidad se concentrará en las vertientes norte, donde las lluvias moderadas serán la tónica dominante. El viento también cobrará protagonismo en las cumbres de estas islas, rolando a componente norte a partir del mediodía y manteniendo el aviso activo hasta bien entrada la noche.