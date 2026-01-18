El viento y la niebla obligan a desviar vuelos en Tenerife Norte

Las malas condiciones meteorológicas provocan incidencias en el aeropuerto de Los Rodeos y obligan a izar la bandera roja en todo el litoral oeste de Lanzarote

El archipiélago canario sufre este domingo las consecuencias de un intenso frente de inestabilidad que ya afecta a las comunicaciones. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por rachas de hasta 100 km/h, mientras que la falta de visibilidad y el vendaval han empezado a entorpecer la actividad aeroportuaria.

Desvíos aéreos por falta de visibilidad

La meteorología adversa ha condicionado la operatividad del transporte aéreo durante las primeras horas de la jornada. El viento, la lluvia y una densa niebla han provocado el desvío de dos vuelos que tenían previsto aterrizar en el aeropuerto de Tenerife Norte, según confirmaron fuentes de Aena. Esta situación ha obligado a los controladores a reorganizar el tráfico de entrada hacia la terminal de Los Rodeos por motivos de seguridad.

En concreto, un avión procedente de Gran Canaria tuvo que regresar a su aeropuerto de origen ante la imposibilidad de tomar tierra. Asimismo, un vuelo procedente de Bilbao terminó desviado al aeropuerto de Tenerife Sur, donde las condiciones de visibilidad eran más favorables. Por el momento, la entidad gestora de los aeropuertos no registra más incidencias de este tipo en el resto del archipiélago, aunque mantiene la vigilancia sobre toda la red.