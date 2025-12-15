Estos proyectos se espera que creen unos 299 empleos nuevos

El Gobierno central concedió este lunes 67,6 millones de euros a 11 proyectos de inversión hotelera y de otros ámbitos en Canarias que movilizarán también más de 193 millones de euros y permitirán crear 299 nuevos empleos y mantener 3.003 puestos de trabajo.

Destinan 67,6 millones a 11 proyectos de inversión en Canarias. Archivo RTVC

Según informó la Delegación del Gobierno en Canarias en un comunicado, las órdenes ministeriales que recogen estas subvenciones se publicarán este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por otro lado, la delegación indica que cuatro de los proyectos se analizaron en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y los otros siete por orden ministerial, al no superar la inversión subvencionable los 15 millones de euros por empresa.

Destino de las subvenciones

Las subvenciones de mayor cuantía se destinaron a los proyectos que llevarán a cabo las empresas Gran Tarajal Resort, en Tuineje, Fuerteventura, con una ayuda de 18 millones de euros; Hotel Tenerife Blue Village, en Arona, al que se han asignado 16 millones, y Sea Side Hoteles, en Tías, Lanzarote, que recibirá 13,6 millones.

Finalmente, se trata de ayudas que contribuyen al equilibrio económico interterritorial y al crecimiento económico inclusivo y sostenible mediante la financiación de proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, según se explica en la nota.