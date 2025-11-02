Los desvíos se deben a las obras del soterramiento en el tramo comprendido entre el PK 3+400 y el PK 4+870

Imagen archivo RTVC.

La Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias establecerá durante las noches del domingo, 2, y lunes, 3 de noviembre, desvíos en la GC-20, en el municipio de Arucas (Gran Canaria), para continuar con las obras del soterramiento en el tramo comprendido entre el PK 3+400 y el PK 4+870.

El horario habilitado

Según informa la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, con motivo de las próximas actividades programadas, se procederá al cierre completo de la entrada y salida de la carretera de Visvique (GC-43) en horario nocturno, desde las 22.00 horas hasta las 06.00 horas del día siguiente.

Se trata de una actuación que permitirá encajar las rasantes de la vía existente de acceso a Visvique-Teror con los ejes de la carretera en ejecución, garantizando así la correcta continuidad de las obras.

Vías alternativas

Durante el desarrollo de los trabajos nocturnos, se habilitarán vías alternativas para los conductores. Por un lado, desde la GC-3, acceso a Santidad-Cardones por la GC-300 y GC-303 hasta incorporarse a la GC-43. Por otro lado, desde Firgas, por la GC-30 hasta la GC-240 y finalmente la GC-43.