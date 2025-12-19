Dos personas detenidas en Gran Canaria por maltrato animal

El SEPRONA detiene a dos personas en San Bartolomé de Tirajana y en Ingenio por delitos contra el bienestar animal

Los agentes del SEPRONA detuvieron a dos personas por dos delitos graves contra el bienestar animal en Gran Canaria.

Agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil han detenido a dos personas en Gran Canaria por delitos contra el bienestar animal. Una de las detenciones se produjo en San Bartolomé de Tirajana, tras la denuncia de un vecino por el ataque de un perro a otro, con resultado de muerte.

Según, el denunciante, el animal agresor estaba suelto, sin vigilancia, entró en su vivienda atacando a su perro. Este murió inmediatamente, según el atestado policial.

Tras la investigación, localizaron a la propietaria y la detuvieron como presunta autora de un delito contra los animales por negligencia en su custodia.

Segunda detención

La segunda detención se produjo en el municipio de Ingenio. El SEPRONA recibió la denuncia de una asociación animalista investigación, sobre el mal estado de salud de un felino. El gato estaba identificado con un microchip y pudieron localizar a la propietaria.

Según el informe, la propietaria alegó que el felino se había escapado hace tres años y no denuncio su desaparición. Según el informe veterinario, el animal sufría un grave deterioro físico, con señales de abandono prolongado, falta de higiene y graves patologías. La propietaria ha sido imputada por un presunto delito de abandono de animales domésticos.

El gato fue llevado a un centro especializado y está bajo el cuidado de una persona de acogida.

La Guardia Civil advierte sobre las graves consecuencias de la falta de vigilancia y de la negligencia en el cuidado de los animales domésticos. La ausencia de control sobre un perro puede representar un peligro para otros seres vivos y para la seguridad ciudadana. Mientras, el abandono prolongado, constituye una forma de maltrato silencioso que causa un sufrimiento evitable. Recuerda la importancia de actuar con responsabilidad y reforzar la concienciación social para prevenir este tipo de conductas que, además de crueles, pueden derivar en ilícitos penales.



Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana y Telde,

así como a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas de Gran Canaria.

