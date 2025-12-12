Detenido por maltratar a más de 30 animales en Vecindario

Agentes del Seprona detienen a un hombre por un presunto delito de maltrato animal en una finca en «pésimas condiciones» de Vecindario

Agente del Seprona de la Guardia Civil detienen a un hombre por maltratar a más de 30 animales en una finca de Vecindario.

Agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza, Seprona, de la Guardia Civil detienen en Vecindario a un hombre como presunto responsable de un caso de maltrato y abandono de más de 30 animales.

Las instalaciones se encontraban en pésimas condiciones, según el informe de la benemérita. Los animales sin comida ni agua. Algunos necesitaron la atención urgente de un veterinario. Entre ellos, un burro que precisó el traslado a una clínica veterinaria.

Animales en mal estado

Tres perros presentaban extrema delgadez; un cerdo joven; veintitrés gallinas, de las que tres estaban muertas en el corral; tres cabras (una de ellas un baifo con sobre crecimiento de las pezuñas) y una oveja de raza Pelibuey.

La investigación comenzó el 4 de noviembre tras recibir una llamada anónima denunciando el deplorable estado del burro.

Los agentes se desplazaron al lugar y observaron desde el exterior la extrema delgadez del animal, así como el crecimiento desmesurado de sus pezuñas. En estas condiciones no podía desplazarse con normalidad.

Contactaron con el responsable de las instalaciones y accedieron al recinto para verificar el estado general de los animales.

La administración local asumen la responsabilidad de los animales

La inspección puso de manifiesto un escenario de abandono con las instalaciones en pésimas condiciones y los recipientes destinados al agua y a la comida completamente vacíos.

Las autoridades municipales fueron requeridas para hacerse cargo del resto de los animales, mientras que los tres perros fueron trasladados al Centro de Acogida Temporal de Animales (CETA).

El Seprona ha incidido en que solo el burro y uno de los perros contaban con microchip identificativo.

Tras varias semanas de investigación, el pasado 25 de noviembre de 2025 el hombre investigado fue detenido y posteriormente puesto en libertad tras prestar declaración. El Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana se ha hecho cargo de las diligencias.