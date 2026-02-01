Detenida una persona por la muerte violenta de una mujer en Arona

Las autoridades investigan el fallecimiento de una mujer de avanzada edad en una urbanización del sur de Tenerife

La Guardia Civil ha detenido a una persona en relación con la muerte violenta de una mujer en el municipio de Arona, al sur de Tenerife.

La Guardia Civil de Las Américas (Tenerife) se ha hecho cargo de la investigación / Archivo

Los hechos, que aún se encuentran bajo investigación, habrían tenido lugar durante la madrugada de este domingo en una vivienda de la urbanización Sun Flower, situada en Costa del Silencio.

La víctima es una mujer de edad avanzada que, según las primeras informaciones, habría fallecido a causa de varios disparos. Tras el suceso, los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se han desplegado en la zona para recabar pruebas y esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Investigación en curso

El sospechoso se encuentra actualmente bajo custodia en el cuartel de la Guardia Civil de Playa de las Américas. Aunque los detalles confirmados son todavía escasos debido al carácter reciente del suceso, las autoridades han indicado que, por el momento, se descarta que se trate de un caso de violencia de género.

Los agentes continúan trabajando en el lugar de los hechos y realizando las diligencias pertinentes para arrojar luz sobre este trágico incidente que ha conmocionado a la localidad de Arona.