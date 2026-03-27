Los hechos se produjeron tras una discusión en un apartamento turístico en el que la víctima sufrió varias heridas por arma blanca y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario

Vehículo de la Policía Nacional. Imagen Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el Aeropuerto de Gran Canaria a una mujer de 34 años como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa tras haber apuñalado a un hombre en un complejo turístico del municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado 24 de marzo, cuando los agentes fueron comisionados por la sala operativa CIMACC 091 para dirigirse a un apartamento turístico de Maspalomas, donde, según la alerta recibida, se había producido una agresión con arma blanca.

A su llegada, los policías se entrevistaron con los ocupantes del inmueble. Aseguraron que, durante la mañana, se había producido una discusión en el contexto de una reunión en la que se había consumido alcohol. En el transcurso de la misma, una mujer, amiga de la pareja, habría atacado de forma sorpresiva a un varón. Asestándole varias puñaladas en la espalda y en una pierna.

Huía con destino Alemania

Tras el ataque, la presunta autora huyó del lugar sin prestar auxilio a la víctima. Se dirigió al Aeropuerto de Gran Canaria con la intención de coger el primer vuelo disponible con destino a Alemania. Estaba en la isla de vacaciones.

Ante el evidente riesgo de fuga, los agentes activaron un dispositivo de búsqueda para poder localizar a la agresora antes de abandonar la isla. Se la localizó en la zona de embarque procediendo a su detención justo antes de que lograra salir de la isla.

La víctima fue atendida por los servicios sanitarios en el lugar de los hechos. Posteriormente trasladada al hospital para ser atendida por las heridas sufridas, siendo su pronostico favorable. La detenida fue puesta a disposición de la autoridad por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas. Lo pueden hacer a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora. Facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.