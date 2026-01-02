La Policía Nacional detiene a dos personas por un delito de robo con fuerza cometido en un restaurante de Arona en el que sustrajeron 7.000 euros en efectivo

Detenidas dos personas por un robo con fuerza en un restaurante de Arona

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza cometido en un restaurante del municipio de Arona en el que se sustrajeron aproximadamente 7.000 euros en efectivo.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento de los hechos y, una vez realizadas las primeras gestiones, los agentes lograron identificar a tres personas implicadas en el robo. Ante ello, se estableció un dispositivo para su localización y detención, que permitió arrestar a dos de los sospechosos. El tercer implicado se encontraba hospitalizado tras haber sufrido una caída en altura durante la comisión de otro robo en un establecimiento comercial.

A los dos detenidos se le suma una presunta participación en otros hechos delictivos. En concreto, a uno de ellos se le atribuye un delito de robo con violencia en un establecimiento comercial así como siete delitos leves de hurto. A los otros dos implicados se les imputan cuatro delitos leves de hurto, todos ellos cometidos en distintos establecimientos comerciales de la zona de los Cristianos.

Con estas detenciones, la Policía Nacional pone una vez más de manifiesto su firme compromiso con el sector comercial, dando cumplimiento al Plan Comercio Seguro orientado a garantizar, entre otras, la seguridad de los establecimientos comerciales, disuadir conductas delictivas y dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier circunstancia que pueda afectar a la actividad diaria de los comerciantes.