El denunciante fue un ciudadano que presenció el suceso y la víctima permaneció oculta durante semanas

La Policía Nacional detuvo a tres personas como presuntas autoras de los delitos de detención ilegal y lesiones graves en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna.

Detenidas tres personas por agredir e introducir en el maletero a un varón en La Laguna. Archivo RTVC

Los hechos se remontan al pasado octubre cuando un ciudadano alertó sobre un suceso que había presenciado donde tres individuos introducían a la fuerza a un varón en el maletero de un vehículo tras agredirle previamente

Por otro lado, la víctima permaneció oculta durante varias semanas para evitar que los presuntos agresores le localizaran de nuevo.

Prisión provisional para los agresores

Ante la gravedad de los hechos descritos y a pesar de no existir denuncia al respecto, los agentes comenzaron la investigación donde buscaron identificar y localizar tanto a los presuntos autores como a la víctima, puesto que hasta entonces se desconocía su identidad y el estado en el que se encontraba.

Estos agentes lograron identificar a la víctima, quien, debido a la gravedad de las lesiones sufridas y al gran temor manifestado, se había mantenido oculta durante varias semanas para evitar que le localizaran nuevamente.

Por otro lado, los investigadores identificaron a los autores de los hechos y, una vez recabados los indicios suficientes, se culminó con la detención de las tres personas implicadas.

Finalmente, se decretó el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos como presuntos autores de los delitos de detención ilegal y lesiones graves.