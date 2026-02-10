El furgón estaba estacionado en una calle de la localidad de Ingenio, en Gran Canaria, cuando realizada la ruta de reparto, con 800 panes en su interior

Vehículo de la Guardia Civil. Imagen Guardia Civil/Europa Press

La Guardia Civil de Agüimes ha detenido de un varón por la presunta autoría de un delito de robo y hurto de uso de un vehículo en el municipio de Ingenio. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de enero, en una calle de la localidad de Ingenio, según la denuncia presentada por la víctima, propietaria de una empresa de panadería artesanal, un empleado se encontraba realizando las labores de distribución cuando estacionó el vehículo, frente a un establecimiento de alimentación para entregar la mercancía.

En ese momento, según informa un comunicado, el autor de los hechos aprovechó que el vehículo se encontraba abierto y con las llaves en el contacto para sustraerlo de forma inmediata. Tras recibir la denuncia, los agentes iniciaron una línea clave de investigación basada en la inspección del lugar y la recopilación de testimonios, lo que permitió identificar al presunto responsable.

800 panes en el interior del furgón

La importancia de la intervención radicaba no solo en el valor del vehículo, sino en su contenido, en el interior se hallaban 800 panes, valorados en unos 440 euros, además de un dispositivo de señalización V16 y, de manera crítica, las llaves de siete establecimientos comerciales donde el operario debía realizar las entregas.

La detención tuvo lugar el pasado 29 de enero y las diligencias instruidas por la Guardia Civil se remitieron al Juzgado de Telde, que se ha hecho cargo de las actuaciones judiciales correspondientes.