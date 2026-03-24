Un tatuaje distintivo permitió identificar al detenido, que asaltó numerosos comercios y vehículos en Santa Lucía, Agüimes e Ingenio

Detenido el autor de una oleada de robos en el sureste de Gran Canaria / EuropaPress archivo

La Guardia Civil ha detenido al presunto responsable de una oleada de robos cometidos en el sureste de la isla de Gran Canaria en una operación en la que ha contado con la colaboración de la Policía Local de Ingenio, según ha anunciado este martes.

Establecimientos comerciales tales como centros de estética, locales de venta de telefonía, tiendas de informática, establecimientos deportivos y lugares de ocio, además de vehículos estacionados en la vía pública, eran el objeto de los robos, que «se venían produciendo de manera sistemática desde mediados de febrero de 2026», se informa en un comunicado del instituto armado.

La Guardia Civil destaca que «el modus operandi era recurrente y denotaba una alarmante confianza delictiva: el autor fracturaba los cristales de los escaparates o las puertas de acceso mediante el lanzamiento de piedras u objetos contundentes de grandes dimensiones obtenidos en las proximidades para, una vez en el interior, sustraer con rapidez las cajas registradoras o efectos de valor».

Un tatuaje clave en la investigación

La oleada de robos afectó principalmente a las demarcaciones de Santa Lucía de Tirajana, Agüimes e Ingenio, prosigue la nota, que apunta que para determinar quién era su presunto autor «resultó determinante la identificación de un tatuaje característico, así como el uso de prendas de vestir específicas».

Elementos que «permitieron vincularlo sin género de dudas con todos los hechos denunciados», se afirma en el texto.

El éxito de esta operación estuvo determinado -prosigue- por la cooperación policial, pues la coordinación entre los puestos de la Guardia Civil de Vecindario y Agüimes permitió cruzar datos operativos cruciales para trazar la ruta delictiva del detenido y la colaboración de la Policía Local de Ingenio también contribuyó.

Una alerta de la Policía Local llevó, de hecho, a poner a los agentes sobre la pista del acusado, cuando cometió un nuevo asalto que condujo a una persecución por una zona próxima a un barranco, relata el escrito.

El detenido -añade- intentó eludir su identificación arrojando parte de su vestimenta al cauce del barranco, pero la rapidez de la actuación policial impidió que lograra su objetivo.

Robos en tres municipios

La Guardia Civil detalla que, en Vecindario, el detenido asaltó cuatro lugares de ocio y comercio (dos centros de estética, una tienda deportiva y un restaurante) y dos vehículos, además de una tentativa, sumando un perjuicio de unos 5.360 euros en dinero y efectos.

En Ingenio, en apenas 15 minutos, atacó una carnicería, un local de telefonía y uno de informática, centrando su acción en los daños estructurales y el acceso a terminales de cobro.

En Agüimes sustrajo 950 euros tras asaltar un local de dulces y un centro de estética, donde se recuperó un terminal móvil robado previamente en la localidad vecina.

El balance económico global asciende a unos 6.310 euros en metálico y material profesional, a lo que se suman cuantiosos daños en cerramientos y mobiliario, apostilla.

Detención clave para la comarca

El instituto armado señala que «la detención de este individuo es de máxima relevancia para la comarca, dado que su actividad representaba un continuo goteo de hechos delictivos que habían generado una gran alarma social entre los comerciantes y vecinos de la zona».

La nota agrega que «desde su ingreso en prisión se ha registrado un cese total de delitos bajo este patrón en las localidades afectadas, lo que confirma la peligrosidad de su conducta multirreincidente y restaura la tranquilidad en el tejido comercial».

Las diligencias instruidas, junto con el detenido y los efectos recuperados, entre los que se encontraba un terminal móvil sustraído en uno de los locales, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Telde, que decretó su inmediato ingreso en prisión, concluye el texto.