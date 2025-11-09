ES NOTICIA

Detienen a un hombre por vender cocaína en la zona de Las Alcaravaneras, en la capital grancanaria

RTVC / Europa PRESS
El varón se encuentra detenido por un presunto tráfico de sustancias estupefacientes

Detienen a un hombre por vender cocaína en la zona de Las Alcaravaneras, en la capital grancanaria/ Archivo

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido este domingo a un varón que vendía cocaína en la zona de Las Alcaravaneras.

Así lo ha informado el cuerpo policial capitalino, que agrega que la actuación se llevó a cabo por agentes de la UE-GOIA, quienes realizaron un seguimiento discreto en la zona y observaron una transacción de droga.

De esta manera, procedieron a la interceptación del individuo, al que se le incautaron varios envoltorios de cocaína y dinero en efectivo, por lo que se procedió a su detención por un presunto tráfico de sustancias estupefacientes.

Por su parte, los policías locales se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.

