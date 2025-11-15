La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar la muerte de la actriz y cantante, Encarnita Polo

Imagen de Encarnita Polo. Cedida.

El octogenario que supuestamente acabó este viernes con la vida de la actriz y cantante Encarnita Polo, a la que según los indicios estranguló en la residencia de Ávila en la que ambos vivían, se encuentra bajo custodia policial en un centro psiquiátrico hospitalario, según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación de Gobierno.

Residencia personas mayores

El hombre, que anteriormente no había mostrado signos de agresividad en esta residencia para personas mayores, permanecerá bajo custodia policial hasta que sus condiciones permitan pasar a disposición judicial, según las mismas fuentes.

Por otra parte, fuentes próximas a la familia han informado a EFE de que Encarnita Polo será enterrada en Ávila después de celebrarse un acto en el velatorio en el que se encuentra el cuerpo de la artista sevillana.

Fallecimiento en una residencia de Ávila

La Policía informó este viernes que se había producido un fallecimiento en la residencia Decanos de Ávila que estaba siendo investigado por la Brigada Provincial de la Policía Judicial.

Figuras más importantes

Fuentes cercanas a la investigación indicaron a EFE que la fallecida era Encarnita Polo. También, que era otro residente el que la ha agredido provocando su muerte por estrangulamiento.

Encarna Polo fue una las figuras más importantes de la música pop. Así como de la copla de los años sesenta y setenta, cuando triunfó con su conocida canción ‘Paco, Paco, Paco’.

Su hija, Raquel Waitzman Polo, comunicó el fallecimiento a sus conocidos y pidió respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados.