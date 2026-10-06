Detenido un empresario en Fuerteventura que abusaba de extranjeros

La empresa, de jardinería y mantenimiento de piscinas, empleaba a ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo bajo condiciones abusivas y sin contrato

La Policía Nacional ha tenido en Fuerteventura al responsable de una empresa dedicada a la jardinería y al mantenimiento de piscinas al que se acusa de emplear a ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo bajo condiciones laborales abusivas y sin contrato. En un comunicado, la Policía subraya que esta persona sabía que sus empleados estaban en situación administrativa irregular en España y carecían de permiso de trabajo.

Tras una denuncia

La operación, desarrollada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario, comenzó en agosto tras la declaración de un trabajador que denunció las condiciones laborales en las que prestaba servicio para una empresa.

Posteriormente, un segundo afectado relató, de forma independiente, hechos similares relacionados con la misma sociedad. Ambos manifestaron que habían sido captados a través de grupos de mensajería dirigidos a inmigrantes en situación administrativa irregular.

Según sus testimonios, recibían entre 30 y 40 euros por jornadas de seis a once horas, con pagos en efectivo, sin justificante y trabajaban sin contrato ni alta en la Seguridad Social.

Sin descanso e impagos

También denunciaron la ausencia de vacaciones y pagas extraordinarias, así como frecuentes retrasos en los pagos e impagos por parte del empresario.

Los trabajadores señalaron, además, que el investigado les indicaba que debían huir o esconderse ante la presencia de la Policía o de la Inspección de Trabajo.

En el transcurso del operativo, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento que permitió localizar al investigado y a un tercer trabajador en un complejo de apartamentos de Corralejo.

Sin remuneración

Este último manifestó posteriormente que no percibía remuneración económica y que recibía únicamente comida, víveres y útiles de aseo.

La investigación, basada en las declaraciones de los tres afectados y en las comprobaciones policiales, culminó el 30 de septiembre con la detención del responsable de la empresa. Lo pusieron a disposición del juez de guardia en Puerto del Rosario como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.