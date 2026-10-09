La Policía Local arrestó al sospechoso en la zona del Puertito y la Guardia Civil investiga la muerte de un perro, mientras se esperan los resultados de la necropsia del animal

Detenido en Adeje por la presunta muerte de un perro quemado vivo. Europa Press

La Policía Local de Adeje ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de maltrato animal, con agravantes de tortura y muerte. Tras la muerte de un perro que habría sido quemado vivo en la zona de Casas Baratas, en el Puertito de Adeje.

Los hechos se conocieron después de que una llamada al 112 alertara, sobre las 03.30 horas del jueves, de un fuego en circunstancias sospechosas.

Una patrulla se desplazó hasta el lugar y encontró un pequeño habitáculo construido con bloques y, separado de este, un fuego. Tras identificar a las dos personas que se encontraban en la zona, los agentes detuvieron al varón, que fue trasladado a dependencias policiales.

Los restos del perro han sido enviados a un instituto especializado

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias y el caso ha sido puesto a disposición judicial. Los restos del perro han sido enviados a un instituto especializado. Para realizar una necropsia que determine las causas de la muerte y las posibles circunstancias del sufrimiento del animal.

La investigación se enmarca en las actuaciones que la Policía Local y el área de Bienestar Animal del Ayuntamiento mantienen desde hace más de un mes en la zona. Donde también se han localizado perros, gatos y un cerdo presuntamente abandonados o maltratados.

Hasta el momento, seis perros con síntomas evidentes de maltrato han sido trasladados al Centro Integral de Acogida de Animales de Adeje para recibir atención veterinaria y recuperarse. El consistorio señala que las intervenciones han encontrado dificultades por la hostilidad de algunas personas que residen en el lugar.