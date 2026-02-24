Agentes de la Policía Nacional detuvieron en el Puerto de Los Mármoles, en Arrecife, a un hombre de 55 años cuando transportaba en un furgón 988 kilos de hachís

Hachís intervenido por la Policía Nacional con un detenido. Imágenes Policía Nacional

La Policía Nacional de Arrecife ha detenido a un hombre de 55 años como autor de un delito contra la salud pública, tras sorprenderlo cuando intentaba transportar casi una tonelada de hachís desde la isla de Lanzarote hasta Gran Canaria.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado 10 de febrero, durante uno de los controles rutinarios llevados a cabo por agentes del Grupo de Estupefacientes de Policía Judicial de la Comisaría Local de Arrecife en el Puerto de Los Mármoles, con el objetivo de prevenir el transporte de sustancias estupefacientes en vehículos que acceden o abandonan la isla.

En el transcurso del dispositivo, los funcionarios procedieron a la identificación del conductor de un furgón, que mostró un notable estado de nerviosismo y respuestas incoherentes cuando los agentes le preguntaron, lo que motivó un registro más exhaustivo del vehículo.

Bultos de hachís intervenidos. Imagen Policía Nacional

988 kilos de hachís en 24 bultos

Como resultado de la inspección, se localizaron en el interior un elevado número de cajas de cartón que contenían sustancia estupefaciente. Tras el traslado a dependencias policiales y el recuento oficial, se comprobó que la droga intervenida ascendía a un total de 988 kilogramos de hachís, distribuidos en 24 bultos, con un valor estimado en el mercado ilícito superior a 1.600.000 euros.

El detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional. Según informa un comunicado, la Policía Nacional continúa reforzando los controles en puertos y puntos estratégicos del archipiélago con el fin de combatir el tráfico de drogas y garantizar la seguridad ciudadana.