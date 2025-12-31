La Guardia Civil ha detenido en Gran Canaria a un hombre acusado de abusar sexualmente durante años de una menor con la que tiene vínculo familiar, en un piso de la localidad de Vecindario

Detenido en Gran Canaria acusado de abusar de una niña con rituales basados en «energías». Imagen de archivo

La detención de este presunto autor de un delito de agresión sexual, de la que ha informado este miércoles en un comunicado la Guardia Civil , se produjo el pasado 16 de diciembre. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de San Bartolomé de Tirajana, donde deberá responder por los hechos que se le atribuyen.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia presentada por la madre de la víctima, en la que se relataban supuestos episodios de naturaleza sexual cometidos por el detenido.

En estas prácticas relacionadas con las «energías de las personas» a las que, según la denunciante, sometió a la niña le exigía desnudarse como parte del ritual y le «realizaba tocamientos y le obligaba a participar en actos de carácter sexual», refiere la nota.

Tras conocer los hecho se inició una investigación centrada en la protección integral de la menor y la verificación de los hechos.

Los testimonios corroboraban los abusos continuados

La recogida de testimonios, junto con el análisis de los indicios, permitió reconstruir un patrón de abusos continuados en el tiempo que se sustentaba en estrategias de manipulación psicológica, unos hechos por los que se procedió a detener al presunto autor.

La Guardia Civil recuerda que delitos de esta naturaleza presentan una especial gravedad, ya que afectan a víctimas en situación de vulnerabilidad y, en muchos casos, se desarrollan dentro de entornos de confianza.

Además, subraya que «el uso de mecanismos de sometimiento psicológico para justificar o normalizar las agresiones agrava el daño causado, tanto en el plano emocional como en el desarrollo personal de la víctima».