La Policía Nacional actuó con rapidez en Gran Canaria para proteger al menor, que quedó solo y sin documentación tras llegar desde Marruecos

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Telde detuvieron a un hombre por abandono de menor y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El arresto se produjo cuando intentaba abandonar el territorio nacional tras dejar solo a su hijo. El caso se desarrolló en Gran Canaria, donde el menor acudió por sus propios medios a la Cruz Roja de Telde. La intervención activó los protocolos de protección de menores en Canarias.

El menor, solo y sin documentación

Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre, tras una llamada a la Sala CIMACC del 091. Los agentes localizaron a un menor de origen magrebí en situación de desamparo. El niño explicó que había llegado a la isla un día antes en avión junto a su padre. El progenitor planeaba regresar a su país dejándolo solo en España. Además, el adulto se llevó toda la documentación del menor. Esta situación colocó al niño en un escenario de abandono e indocumentación.

La Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Telde asumió la protección inmediata del menor.

Los agentes lo trasladaron primero a dependencias de la Policía Canaria y, posteriormente, ingresó en un centro de acogida de menores en San Bartolomé de Tirajana. La Fiscalía de Menores ordenó su tutela y protección institucional, vigente en la actualidad.

Localización y detención del padre

La Policía inició una investigación para identificar y localizar al presunto autor. Las bases de datos confirmaron que padre e hijo entraron juntos en España el 15 de diciembre. Las grabaciones del aeropuerto demostraron que abandonaron juntos la terminal y que un tercer varón los acompañó durante su salida inicial. Con la identidad del padre confirmada, los agentes activaron un dispositivo de búsqueda cuya prioridad era evitar su salida del país.

Ese mismo 19 de diciembre, el Puesto Fronterizo alertó de un intento de salida hacia Marrakech. Los investigadores se desplazaron de inmediato al Aeropuerto de Gran Canaria y detuvieron al individuo antes de que embarcara en el vuelo. La actuación evitó la huida del presunto responsable.

Tras finalizar las diligencias, los agentes lo pusieron a disposición judicial y la autoridad competente decretó su ingreso en prisión provisional.

Advertencia a la ciudadanía

La Policía Nacional recuerda que el abandono de un menor constituye un delito grave y que este tipo de hechos conlleva consecuencias penales severas. El cuerpo policial llama a la responsabilidad de progenitores y tutores legales. La advertencia resulta clave cuando los menores se encuentran en un país distinto al de su origen.