El grupo de estafas en Tenerife utilizaba el método del “hijo en apuros” a personas mayores y logró obtener cerca de 176.000 euros de una sola víctima

Detenido en Tenerife un miembro de un grupo de estafas a personas mayores. EFE

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Tenerife a un joven de 18 años, presunto miembro de un grupo itinerante dedicado a estafar a personas mayores mediante el método del “hijo en apuros”.

La investigación comenzó el pasado noviembre, tras la denuncia de una mujer de avanzada edad que relató cómo una persona desconocida se hizo pasar por su hijo. El estafador le indicó que había cambiado de número de teléfono y que se encontraba en una situación urgente, solicitándole dinero y anunciando que pronto se pondría en contacto con su supuesto gestor.

Días después, a la víctima le contactó por un segundo individuo que se identificó como gestor de su hijo y acordó la entrega de un sobre con 42.000 euros, recogido posteriormente por un tercero.

Joyas valoradas en 100.000 euros

La mujer realizó además transferencias y pagos en cajero por un total de 34.750 euros. Posteriormente, los estafadores le exigieron objetos de valor, entregando la víctima joyas valoradas en más de 100.000 euros. Fue gracias a la alerta del personal bancario, que detectó movimientos sospechosos, que la mujer comprendió que estaba siendo estafada.

Sabiendo que la víctima había acordado una nueva entrega de dinero tras presentar la denuncia, los agentes establecieron un dispositivo frente a su domicilio que permitió detener al joven cuando llegó a la isla con el objetivo de recoger el dinero y regresar a la península horas más tarde.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad con cargos. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para localizar y desmantelar al resto del grupo criminal, especializado en este tipo de estafas a personas mayores.