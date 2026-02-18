El arrestado simuló tener un negocio y realizaba pedidos falsos a precios desorbitados para cobrar las compensaciones por cancelación

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio de Telde a un hombre acusado de orquestar una compleja estafa telemática que ha causado un perjuicio económico de 79.781 euros a una conocida plataforma digital de reparto de comida.

Detenido por estafar casi 80.000 euros a una app de comida creando un restaurante ‘fantasma’ / Imagen archivo

El arrestado, que ya contaba con antecedentes policiales por hechos similares, se le imputan los delitos de estafa continuada, falsificación de documento mercantil y usurpación de estado civil.

El ‘modus operandi’: un local ficticio y precios inflados

El fraude se basaba en la creación de un establecimiento inexistente dentro de la aplicación de la empresa perjudicada. El detenido simulaba ser el titular de un negocio de alimentación y, para ejecutar la estafa, generaba múltiples cuentas de usuario falsas desde las que realizaba pedidos a su propio local.

El presunto autor seguía un patrón específico para engañar al sistema de la plataforma mediante la realización de pedidos falsos de productos habituales a precios desorbitados. El detenido configuraba estas compras exclusivamente para «recogida en local», evitando así la intervención de repartidores que pudieran descubrir que el negocio no existía.

Posteriormente, marcaba los pedidos como «listos para recoger» justo antes de que se cancelaran por falta de fondos en las tarjetas, lo que obligaba a la empresa a abonarle compensaciones al creer que la comida ya estaba preparada.

Investigación tecnológica

La investigación corrió a cargo del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde. Las pesquisas comenzaron tras una denuncia interpuesta por la empresa afectada en un juzgado de Barcelona, sede fiscal de la compañía, al detectar anomalías en los pagos a este comercio ficticio.

El operativo culminó el pasado 12 de febrero con la identificación plena y la detención del presunto autor. Durante la intervención, los agentes incautaron dinero en efectivo y procedieron al bloqueo inmediato de las cuentas bancarias del acusado, quien ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.