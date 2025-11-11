Detenido un hombre por tráfico de drogas en Candelaria

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de tráfico de drogas en Candelaria, en Tenerife, al encontrar en su coche hachís y dinero en efectivo

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Candelaria han detenido a un hombre de 20 años y vecino de El Rosario, acusado de un delito de tráfico de drogas.

La detención la realizaron los agentes cuando estaban realizando un punto de verificación de vehículos y personas. Le dieron el alto a un coche y la actitud de su conductor levantó las sospechas de los agentes.

Por este motivo, decidieron comprobar el vehículo, localizando en una de las puertas un paquete con una sustancia de color marrón. Al realizarle la prueba pertinente, dio como resultado hachís (200 gramos). Además se localizaron 300 euros de dinero en efectivo.

Por estos hechos se procedió a la detención del acusado, que junto a las diligencias instruidas, han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.