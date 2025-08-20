El hombre, de 40 años, fue arrestado tras sustraer varias prendas de una tienda de diseño y cuenta con numerosos antecedentes por hechos similares

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre de 40 años, como presunto autor de un delito de hurto en un establecimiento comercial, con un botín valorado en más de 7.000 euros.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el propietario de una tienda de ropa de diseño el pasado 31 de julio. Según el relato, durante la mañana anterior, un individuo accedió al local en actitud sospechosa, portando una maleta de grandes dimensiones.

El personal observó cómo, al abandonar el establecimiento, el hombre activó los sistemas de alarma de los arcos de seguridad e inició la huida con la maleta que contenía las prendas sustraídas.

Tras realizar el inventario, los trabajadores confirmaron la desaparición de varias prendas, entre ellas dos cazadoras de alta gama, valoradas en 1.800 y 980 euros.

Los agentes iniciaron las pesquisas y lograron identificar al sospechoso, quien contaba con numerosos antecedentes por delitos similares.

Una semana después, y tras un discreto seguimiento, el individuo fue localizado en el bajo de la vivienda de un familiar. Allí fue interceptado y detenido, siendo trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición de la autoridad judicial competente.