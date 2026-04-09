Detenido por matar a un turista en Maspalomas tras contactarle por una app de citas

RTVC / EFE
Los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo en un establecimiento turístico

La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un hombre de 23 años al que se acusa de haber matado e intentado robar en la localidad grancanaria de Maspalomas a un turista de 84 que había contactado con él a través de una aplicación de citas.

Según confirmaron a EFE fuentes de la investigación, se sospecha que el detenido mató de un golpe a la víctima cuando este descubrió que le estaba robando. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo en un establecimiento turístico del sur de Gran Canaria.

Por otro lado, se investiga si lo ocurrido ese día en Maspalomas se trata de un caso aislado o si, por el contrario, el detenido era un ladrón que captaba víctimas a las que robar a través de aplicaciones de citas.

La Policía tiene previsto poner a disposición judicial al sospechoso este mismo jueves.

