Una joven fue abordada por un individuo que consiguió colarse tras ella en la habitación de un hotel en Arona. Ésta logró resistirse y el menor desistió de la agresión sexual

Detenido un menor por una agresión sexual frustrada en un hotel de Tenerife. Foto de archivo

La Policía Nacional ha detenido a un menor de 16 años como presunto autor de una agresión sexual frustrada ocurrida el pasado 31 de julio en un hotel del municipio de Arona (Tenerife).

Los hechos ocurrieron en la puerta de una de las habitaciones del hotel, donde la víctima, una joven de 22 años, fue abordada por un individuo que consiguió colarse tras ella en la habitación. La víctima logró resistirse, gritó e impidió que el atacante pudiera cerrar la puerta, lo que finalmente le hizo desistir y huir del lugar.

El ataque se produjo en hora punta y en una planta transitada del hotel. Las cámaras de seguridad permitieron a los agentes reconstruir la secuencia de los hechos y seguir la pista del sospechoso hasta localizar y detener al presunto autor en la piscina de un hotel cerca a los hechos, en el cual se encontraba hospedado y de vacaciones. Se trataba de un menor de 16 años que se encontraba de vacaciones con su familia.

La detención

La detención se realizó cumpliendo todos los requisitos legales, y el joven fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Así, se ordenó su ingreso en un centro especializado para menores infractores, donde permanecerá bajo custodia, sin posibilidad de abandonar la isla, y a disposición de la Fiscalía.

La Policía Nacional recuerda su compromiso con la seguridad y la lucha contra la violencia de género y las agresiones sexuales, destacando la importancia de denunciar cualquier hecho de estas magnitudes llamando al teléfono de emergencias 091.