El detenido llevaba en el interior del vehículo más de 300 euros en efectivo, un cuchillo y un destornillador

Detenido tras una persecución policial en coche por el barrio de Vegueta

En la madrugada de este viernes, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo a un varón en la zona de Vegueta. El detenido carecía de permiso de conducir y contaba con antecedentes penales. La detención se llevó a cabo tras una persecución policial en coche, debido a que el conductor hizo caso omiso a la orden de detención de los agentes.

La Policía Local dio el alto al conductor por circular a «gran velocidad» por la calle Primero de Mayo. Tras ello, se inició una persecución por parte de los agentes, durante la que el ahora detenido circuló a alta velocidad y maniobró de forma «temeraria» entre la carretera GC-110, el barrio de El Batán y Vegueta.

Finalmente, en la calle Corregidor Aguirre del barrio de Vegueta, el varón pudo ser interceptado con el apoyo de la Unidad UE-GOIA. Los agentes comprobaron que el coche estaba denunciado por sustracción, mientras que el conductor mostró una fuerte resistencia durante su arresto. El vehículo había sido sustraído en el municipio de Mogán para presuntamente cometer un robo con violencia a una persona extranjera en ese lugar.

En el interior del coche se encontraron más de 300 euros en efectivo, un cuchillo de 14 centímetros y un destornillador. El detenido fue trasladado hasta dependencias de la Policía Nacional, donde se instruyeron las diligencias correspondientes y se puso a disposición de la autoridad judicial competente.