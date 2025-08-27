Agreden gravemente a la trabajadora de un supermercado de Gran Canaria

Un hombre está detenido por agredir a puñetazos a la trabajadora de un supermercado de Arinaga, en Gran Canaria

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a un hombre tras un robo con violencia en un supermercado en Playa de Arinaga (Gran Canaria), en el que agredió a una trabajadora tras intentar robar. El detenido, conocido por su agresividad, trató de llevarse dos botellas de alcohol y después comenzó una discusión con dos trabajadores y agredió fuertemente a la mujer.

Agresión desmedida

Según el testimonio de las víctimas y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el hombre intentó llevarse varias botellas de alcohol sin pagar.

Al ser recriminado por un empleado, reaccionó con una agresividad desmedida. Fue entonces cuando una segunda trabajadora intervino para proteger a su compañero, convirtiéndose ella en el blanco de la brutal reacción del agresor. Llegó a propinarle puñetazos y manotazos.

La mujer, que finalmente denunció lo ocurrido, sufrió un fuerte golpe que le ocasionó un traumatismo en uno de los dedos de su mano izquierda, lesión que la mantiene de baja médica.

El sospechoso huyó

Por su parte, a pesar de los primeros intentos de localización en el municipio de Agüimes, no se logró dar con el paradero del autor.

Esta situación dificultó la investigación, pues posteriormente se descubrió que había huido fuera de la demarcación. Los agentes del Área de Investigación consiguieron localizarlo, siendo detenido el pasado 14 de agosto.

Finalmente, las diligencias y detenido han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Telde.