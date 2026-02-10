Detenido por varios robos con fuerza en viviendas en Santa Cruz de Tenerife.

El presunto ladrón accedía a las azoteas de los edificios y desde allí se descolgaba hasta áticos y viviendas especialmente expuestas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre como presunto autor de más de veinte robos con fuerza en viviendas cometidos en el plazo aproximado de mes y medio en la zona centro de la capital tinerfeña.

La investigación se inició tras detectarse varios robos que presentaban un mismo «modus operandi» y que generaron una considerable alarma social.

Según ha informado este martes en un comunicado la Policía Nacional, el detenido accedía a las azoteas de los edificios y, desde allí, se descolgaba hasta áticos y viviendas especialmente expuestas. Una vez en terrazas o balcones, aprovechaba puertas o ventanas abiertas para entrar en el interior de los domicilios, donde realizaba una inspección exhaustiva en busca de objetos de fácil transporte.

Entre los efectos sustraídos se encontraban joyas, teléfonos móviles, televisiones, videoconsolas y videojuegos, entre otros enseres de valor.

Actuaba con gorra y distintas prendas de vestir

Para evitar su identificación, el presunto autor actuaba con gorra y distintas prendas de vestir con el fin de dificultar su reconocimiento tanto por cámaras de seguridad como por posibles moradores que pudieran sorprenderlo durante la comisión de los hechos. Las pesquisas permitieron la plena identificación del individuo y su posterior localización y detención.

En el momento del arresto, el detenido portaba diversos efectos procedentes de los últimos robos, entre ellos una mochila, un reloj y varias tarjetas bancarias a nombre de terceros, lo que permitió esclarecer nuevos hechos delictivos tras el reconocimiento de los objetos por parte de sus legítimos propietarios.

Asimismo, durante el desarrollo de la investigación se recuperaron diversos efectos sustraídos, entre ellos varios teléfonos móviles, una televisión y relojes. El conjunto de pruebas recabadas resultó determinante para que la autoridad judicial decretara su ingreso inmediato en prisión, agrega la nota