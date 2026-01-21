La Policía Nacional inició la investigación tras la denuncia presentada por la propia víctima, que se traslado a isla por una falsa oferta de empleo

La Policía Nacional ha detenido en Puerto del Rosario (Fuerteventura) a un hombre como presunto autor de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual al prostituir a una mujer española con una discapacidad reconocida del 57% que captada y trasladada a la isla mediante una falsa oferta de empleo.

Detenido por prostituir a una mujer discapacitada en Fuerteventura. EP

La Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que los agentes iniciaron la investigación el 5 de enero tras la denuncia presentada por la propia víctima. La mujer explicó que llegó a la isla con una falsa oferta de empleo y que una vez en Fuerteventura se la trasladó a un domicilio de la capital, donde presuntamente se le obligaba a ejercer la prostitución sin libertad de movimientos ni control sobre los beneficios económicos obtenidos.

Por su parte, el detenido habría ejercido sobre la víctima un control coercitivo e intimidatorio, aprovechándose de su situación de necesidad y de su especial vulnerabilidad, al tener reconocida una discapacidad del 57%.

Anuncios en portales web de contactos

En este sentido, parte de la explotación sexual se habría llevado a cabo mediante la publicación de anuncios en portales web de contactos, gestionados directamente por el investigado.

Con todo, la actuación policial permitió poner fin de forma inmediata a la situación de explotación y garantizar la protección integral de la víctima.

Finalmente, se detuvo al autor el pasado 14 de enero en Puerto del Rosario y una vez finalizadas las diligencias se le puso a disposición de la autoridad judicial competente.