El autor actuaba siguiendo el mismo modus operandi: visitaba diferentes tiendas y, aprovechando un descuido, escondía productos entre su ropa y forzaba la entrada en dos complejos hoteleros, accediendo a varias habitaciones de clientes

La Guardia Civil ha detenido un hombre por doce robos en comercios y hoteles de Fuerteventura, como presunto autor de doce delitos robos, delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, ocurridos entre el pasado diciembre y hasta este mes de agosto en comercios y complejos hoteleros del término municipal de la Oliva, en Fuerteventura.

Guardia Civil.



Además, el varón, detenido por doce robos en comercios y hoteles de Fuerteventura, forzó la entrada en dos complejos hoteleros, accediendo a varias habitaciones de clientes durante la noche, para sustraer sobre todo material informático y teléfonos móviles.

Ante estos hechos, la Guardia Civil realizó inspecciones en los comercios y complejos hoteleros afectados, además de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, logrando identificar al presunto autor de los robos a través de su imagen física obtenida en los vídeos.

Con todo, la operación concluyó el pasado 5 de agosto, cuando los agentes detuvieron al supuesto autor tras un discreto seguimiento del hombre detenido por doce robos en comercios y hoteles de Fuerteventura en el que participaron agentes de paisano y patrullas uniformadas. Sorprendieron al sospechoso justo a la salida de un comercio local, donde había robado varias prendas de ropa.

Oleada de robos en La Oliva

Con esta detención culmina la primera fase de la investigación, poniendo fin al menos momentáneamente a una oleada de hurtos sufrida en el municipio. La investigación continúa en una segunda fase, centrada en rastrear los objetos robados y su posible venta a terceros.

La Guardia Civil busca recuperar principalmente equipos de telefonía e informática, aprovechando su huella digital, no descartando nuevas detenciones a medida que avancen las pesquisas.

Por último, las diligencias y el detenido fueron puestos a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Puerto del Rosario.