La operación ‘Good Morning’ culmina con el arresto de un hombre de 48 años con más de sesenta detenciones previas

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 48 años, con numerosos antecedentes, por un presunto delito de tráfico de drogas. La operación, denominada ‘Good Morning’, fue desarrollada por la Brigada Provincial de Policía Judicial y terminó con su arresto y posterior ingreso en prisión provisional.

Material incautado durante la operación ‘Good Morning’ | Policía Nacional

La actuación se enmarca en el dispositivo policial destinado a combatir la distribución de heroína en la capital, donde los agentes habían detectado un repunte en la venta y consumo de esta sustancia.

Conexiones con otros puntos de venta desmantelados

Durante la investigación, los agentes vincularon al detenido con varios puntos de venta ya desmantelados, entre ellos el que llevó a la captura del conocido como ‘El Guaca’, ambos integrados en el mismo entorno de distribución en el centro de la ciudad.

El sospechoso, un delincuente reincidente, acumulaba sesenta detenciones y cinco condenas firmes por tráfico de drogas, con más de veinticinco años de prisión cumplidos a lo largo de su trayectoria criminal.

Un patrón diario de distribución

El modus operandi era constante: cada mañana salía de su domicilio en La Paterna y tomaba una guagua hacia la parte baja de la ciudad. Allí entregaba dosis de heroína a sus compradores habituales, manteniendo un sistema de distribución diario y discreto.

El 29 de octubre de 2025, los agentes lo interceptaron durante uno de esos trayectos. En su riñonera transportaba 65 envoltorios de heroína listos para la venta.

Con autorización judicial del Juzgado de Instrucción número Cuatro, se registró su vivienda, donde se hallaron más de 100 gramos adicionales del mismo estupefaciente, sumando un total de 131 gramos de heroína.

También se localizaron 7.765 euros en efectivo, una pistola de aire comprimido, una balanza de precisión y joyas ocultas en el interior de un armario.