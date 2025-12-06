ES NOTICIA

Detenido un joven de 21 años en Gran Canaria tras ser sorprendido con más de 40 gramos de hachís

RTVC / Europa PRESS
Los agentes intervinieron un trozo de sustancia compacta marrón, al parecer hachís, con un peso aproximado de 41 gramos

Imagen cedida.

La Policía Nacional ha detenido recientemente en Las Palmas de Gran Canaria, a un joven, de 21 años, por un presunto delito contra la salud pública, tras intervenírsele 41 gramos de hachís, 3,5 gramos de cogollos de marihuana y un cigarro liado tipo porro.

Seguridad ciudadana

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de diciembre, durante un dispositivo de prevención de la seguridad ciudadana llevado a cabo por agentes de paisano en la plaza de San Telmo.

Los agentes, de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, observaron que el individuo ahora detenido adoptó una actitud «esquiva y sospechosa» al detectar la presencia policial. Identificados como agentes, procedieron a su identificación y a realizarle un cacheo superficial de seguridad, localizando diferentes sustancias estupefacientes en un bolso –tipo bandolera– que portaba.

Diligencias policiales

Finalmente, los agentes intervinieron un plástico termosellado con un trozo de sustancia compacta marrón, al parecer hachís, con un peso aproximado de 41 gramos. Además, se localizó un segundo envoltorio con cogollos de marihuana, con un peso aproximado de 3,5 gramos y un cigarro liado tipo porro, también aparentemente de hachís.

Culminadas las diligencias policiales, el detenido, junto con las sustancias aprehendidas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

