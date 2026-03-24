Detenidos cuatro implicados por vender droga junto a un parque infantil en Telde

La intervención policial permitió detener a un menor y otras tres personas por vender droga cerca de un parque y de colegios

Un menor y otras tres personas detenidas por vender droga cerca de un parque y de colegios / EuropaPress Archivo

La Policía Nacional ha detenido en el municipio grancanario de Telde a un menor de 15 años y a otras tres personas acusadas de vender droga junto a un parque infantil y cerca de centros educativos del barrio de Las Remudas.

En el dispositivo, del que ha informado este martes en un comunicado, se han intervenido 58 dosis de cocaína, una de hachís y 180 euros en efectivo.

Cae un punto activo de venta

Los presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas han sido detenidos después de que vecinos de la zona peatonal del centro del barrio alertaran de la existencia de un punto activo de venta de sustancias estupefacientes, una actividad ilícita que se desarrollaba a plena luz del día en las inmediaciones de un parque infantil y de varios centros educativos, lo que generaba una notable alarma social y preocupación entre los residentes.

Ante estos hechos, agentes del Grupo de Policía Judicial de Estupefacientes establecieron un dispositivo de seguridad con el objetivo de verificar los hechos y determinar el modus operandi de los implicados.

Durante el operativo, los agentes observaron cómo los investigados realizaban de forma reiterada intercambios de droga por dinero con distintos consumidores y detectaron una actuación coordinada entre ellos, por la que adoptaban medidas de vigilancia para eludir la acción policial.

Una vez reunidos los indicios suficientes, se procedió al despliegue del dispositivo policial, culminando con la detención de los implicados, uno de los cuales trató de deshacerse de la sustancia en el momento de la intervención.

Tres detenidos con antecedentes

Tres de los cuatro detenidos contaban con antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza. Los adultos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que el menor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, quedando posteriormente en libertad bajo la tutela de sus representantes legales.

Esta actuación se enmarca en la Operación ‘Purga XVIII’, dirigida a combatir los puntos negros de venta de drogas, reforzar la seguridad en los barrios y mejorar la convivencia vecinal, agrega la nota.