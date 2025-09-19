La Policía Nacional ha detenido a los presuntos autores de una agresión sexual a dos jóvenes. Ocurrío el pasado mes de agosto en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz

Detenidos por agresión sexual a dos jóvenes en Puerto de la Cruz

La Policía Nacional asegura en una nota que los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la mañana. Las dos jóvenes se encontraban en la vía pública esperando un taxi para regresar a sus domicilios. Aceptaron subirse a un vehículo ocupado por los ahora detenidos, que les ofrecieron llevarlas a casa.

Más tarde, los dos varones detuvieron el coche en una zona apartada del núcleo urbano y al parecer trataron de forzar sexualmente a las dos jóvenes.

Según la policía una de ellas consiguió zafarse tras propinar un fuerte golpe a uno de los autores. Huyó rápidamente del lugar al tiempo que alertaba de la situación a los servicios de emergencia.

Una de las jóvenes no puso escapar

La segunda joven no pudo escapar y fue forzada sexualmente. La dejaron posteriormente cerca de un bar en el extrarradio del municipio portuense, donde recibió una primera asistencia.

Los agentes comenzaron de forma inmediata con las labores de investigación. Localizaron el vehículo en el que se cometió el hecho y pudieron averiguar las identidades de los presuntos autores, que fueron detenidos días más tarde y puestos a disposición judicial. El juez ha decretado el ingreso en prisión de ambos.

La nota policial señala que con estas detenciones, la Policía Nacional reitera su firme compromiso en la lucha contra los delitos sexuales y en la defensa de los derechos de las víctimas, garantizando que hechos de esta gravedad no queden impunes.