La Guardia Civil arresta a dos personas por ocho delitos de hurtos y estafas tras robar a extranjeros de edad avanzada y usar sus tarjetas para cargos fraudulentos

Detenidos por hurtos y estafas a turistas mayores en Lanzarote. EFE

La Guardia Civil ha detenido a dos personas de nacionalidad rumana como presuntas autoras de cuatro delitos de hurto y otros cuatro de estafa bancaria en Lanzarote, en el marco de una investigación que ha permitido esclarecer varios robos cometidos contra turistas extranjeros de edad avanzada.

Según fuentes del instituto armado, los detenidos habrían sustraído efectos por valor de unos 2.000 euros, mientras que las operaciones fraudulentas realizadas con las tarjetas robadas alcanzan cerca de 8.000 euros. La investigación, denominada ‘Minuto’, se inició a principios de febrero tras detectarse numerosos casos en la zona de Puerto del Carmen.

Cargos superiores a 1.000 euros

Los sospechosos empleaban el método conocido como ‘dosista’, actuando en grupo para sustraer carteras y bolsos en lugares concurridos, especialmente en bares y restaurantes. Tras los robos, utilizaban los datos bancarios de las víctimas para realizar cargos, en ocasiones superiores a 1.000 euros, a través de terceros.

La Guardia Civil logró identificar a los implicados, que utilizaban vehículos de alquiler y cambiaban frecuentemente de alojamiento, y procedió a su detención cuando se disponían a actuar de nuevo. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.