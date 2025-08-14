Los agentes policiales tuvieron conocimiento de los hechos a través de numerosas quejas vecinales, que alertaban de la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio teldense de San Juan

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, en Telde, en Gran Canaria acusadas de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Detenidas cuatro personas por tráfico de drogas y blanqueo de capitales en Telde (Gran Canaria). En la imagen, el material incautado. Policía Nacional.

Tras un dispositivo policial, se pudo identificar al principal responsable de la organización del tráfico de drogas y blanqueo en Telde, se indica en un comunicado.

El pasado 7 de agosto, se efectuaron dos registros en domicilios ubicados en el barrio de San Juan, y se incautaron de 60 gramos de cocaína, 6 mono dosis de cocaína, 1,5 gramo de cocaína rosa Tusi, 12 pastillas de viagra.

Además, también, de 2 básculas digitales de precisión, un detector electrónico de billetes falsos, elementos para la elaboración y distribución de la droga y 5.075 euros en efectivo.