Los agentes policiales tuvieron conocimiento de los hechos a través de numerosas quejas vecinales, que alertaban de la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio teldense de San Juan
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, en Telde, en Gran Canaria acusadas de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Tras un dispositivo policial, se pudo identificar al principal responsable de la organización del tráfico de drogas y blanqueo en Telde, se indica en un comunicado.
El pasado 7 de agosto, se efectuaron dos registros en domicilios ubicados en el barrio de San Juan, y se incautaron de 60 gramos de cocaína, 6 mono dosis de cocaína, 1,5 gramo de cocaína rosa Tusi, 12 pastillas de viagra.
Además, también, de 2 básculas digitales de precisión, un detector electrónico de billetes falsos, elementos para la elaboración y distribución de la droga y 5.075 euros en efectivo.