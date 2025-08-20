Detienen a un tercer hombre por el asesinato de «el Conejero»

Según adelantan Canarias 7 y La Provincia, este tercer hombre habría sido detenido en Andalucía y estaría implicado en las labores logísticas para llevar a cabo el asesinato a tiros en Telde el pasado mes de junio

Las cabeceras de los periódicos Canarias 7 y La Provincia detallan cómo la Policía Nacional ha detenido en Andalucía a un tercer hombre por el asesinato el 26 de junio de Josué Delgado, conocido como «el Conejero», en Telde, en Gran Canaria. Según relatan, el detenido se encargó de labores logísticas para perpetrar el crimen. Se papel se habría centrado en facilitar la estancia en Canarias del sicario colombiano que supuestamente terminó con la vida de Josué de cinco disparos en plena calle de San José de Las Longueras, cerca de donde residía la víctima.

Ajuste de cuentas

Todo apunta a que este crimen está relacionado con un ajuste de cuentas entre clanes que trafican con droga.

Josué Delgado, de 39 años, recibió cinco disparos en la calle y a plena luz del día. El apodado «el Conejero» era sobrino del narcotraficante José el Negro. Habría sido asesinado a balazos por un sicario de un clan rival de Jinámar. El autor, un hombre vestido de negro, lo abordó en una moto. Tras dispararle cinco veces en el abdomen, lo dejó tendido en el suelo y se vio a la fuga en dirección a El Ejido, también en Telde.

Dos detenidos

Dos días después, la Policía Nacional detuvo a dos personas en Las Palmas de Gran Canaria como presuntos autores del tiroteo. Se encontraban en la calle Presidente Albear. Los detenidos, según fuentes consultadas, eran dos sicarios contratados para perpetrar el crimen.

Por el momento, la investigación sigue en curso y se ha saldado ya con esta tercera detención en Andalucía.