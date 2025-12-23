Los acusados hacían uso de rituales santeros, ceremonias con figuras, sacrificio de animales y consumos de diversas sustancias ilegales

La Policía Nacional detuvo a cinco personas, cuatro en Tenerife y una en Las Palmas de Gran Canaria, que lideraban una secta. A estos se les acusa de delitos contra la salud pública, asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones y falsedad documental.

Los detenidos encabezaban un grupo que, con el fin de obtener ganancias ilícitas y aprovechándose de prácticas vinculadas a la santería (culto afroamericano), ejercían un control total sobre sus seguidores, a quienes manipulaban mediante engaños y la instilación de temores, en ocasiones de carácter espiritual.

Varios adeptos recibieron tratamiento psiquiátrico

Los detenidos gestionaban un grupo que, bajo una apariencia de espiritualidad, realizaba rituales esotéricos a cambio de una importante prestación económica, para obtener también, de manera supuesta, beneficios personales o la evitación de males de tipo espiritual o incluso enfermedades.

Durante los rituales desarrollados se sacrificaban animales y se consumían sustancias como el estramonio, el popper o la cocaína.

Detienen a cinco personas que lideraban una secta destructiva en Canarias / Archivo RTVC

El control psicológico ejercido por el líder era de tal intensidad que varios adeptos han tenido que recibir tratamiento psiquiátrico tras su salida del grupo destructivo.

Finalmente, los detenidos se pusieron a disposición judicial el pasado jueves, decretándose prisión provisional para el líder de la secta destructiva y medidas cautelares para el resto de los arrestados.