Detienen al conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife

RTVC / Europa PRESS

El detenido dio positivo en alcohol y drogas

Agentes de la Guardia Civil detuvieron este sábado al conductor del turismo que colisionó con un motorista, provocándole su muerte, en la TF-65, en el municipio tinerfeño de San Miguel de Arona, tras dar positivo en alcohol y drogas, según confirmaron fuentes a Europa Press.

Detenida una mujer por asaltar con un machete un comercio de Carrizal
Detienen al conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife/ Archivo RTVC

La investigación sigue en curso pero los agentes detuvieron al conductor poco después de producirse este accidente de tráfico por un delito de homicidio por imprudencia grave.

El accidente sucedió sobre las 11:36 horas de este sábado, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el accidente entre una moto y un coche, por lo que el CECOES activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazado comprobó que el motorista se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Posteriormente, se le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, sin éxito, por lo que confirmaron el fallecimiento del motorista.

