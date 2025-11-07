ES NOTICIA

Detienen a un entrenador de fútbol femenino por acoso sexual a menores de edad

Redacción RTVC
Las víctimas son menores de entre 14 y 17 años de edad y pertenecían al equipo que el acusado entrenaba actualmente

La Guardia Civil detuvo en Tenerife a un varón de 47 años de edad como presunto autor de un delito de acoso sexual cometido mientras ejercía como entrenador de un equipo de fútbol femenino de categoría junior, menores de 14 a 17 años de edad, en esta isla.

Detienen a un entrenador de fútbol por acoso sexual a menores de edad / Archivo RTVC

Los agentes descubrieron que el acusado enviaba mensajes de texto fuera de tono a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería instantánea, así como también aprovechaba los entrenamientos y partidos para personalmente, proferirles insinuaciones de carácter sexual.

Varias víctimas en la entidad

Tras recibir información sobre el delito, los agentes comenzaron una investigación para esclarecer los hechos. En pocos días, lograron reunir diversas pruebas e indicios sobre el modus operandi del acusado, lo que les permitió proceder con su detención.

Hasta el momento, varias menores de edad han sido identificadas como víctimas, aunque no se descarta que haya más, dado que el detenido llevaba años vinculado a la entidad deportiva, siempre en la sección de fútbol femenino.

Esta temporada, sin embargo, era la primera vez que desempeñaba funciones como entrenador. Por parte del propio equipo, se ha prestado la total colaboración con la investigación y se han tomado las medidas oportunas.

