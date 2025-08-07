La pieza se valora en unos 5.000 euros y ya se ha devuelto a su propietario

La Policía Nacional, en una operación conjunta con Mossos d’Esquadra, detuvieron el pasado 31 de julio en Las Palmas de Gran Canaria a tres hombres, de entre 21 y 23 años, como presuntos autores del robo con violencia e intimidación de un reloj en Barcelona.

Detienen a tres hombres en Las Palmas de Gran Canaria por el robo de un reloj en Barcelona / Imagen cedida por la Policía Nacional

El suceso ocurrió el pasado 19 de mayo, en el distrito de Les Corts de la capital catalana, donde los detenidos abordaron a un hombre y le sustrajeron el reloj con valor de 5.000 euros que portaba en la muñeca, produciendo lesiones a la víctima.

Tres registros y detenciones

Tras este hecho, se puso en marcha una investigación que culminó con la identificación, localización y detención de los tres autores en Canarias. Por parte de ambos cuerpos policiales, se llevaron a cabo tres registros de manera simultánea en tres domicilios.

Como resultado de los registros, se practicaron tres detenciones y también se hallaron indicios relevantes para la investigación y el objeto robado; este reloj de alta gama que estaría valorado en 5.000 euros.

Los detenidos constaban antecedentes policiales y pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas en funciones de guardia, ingresando uno de ellos en prisión provisional.