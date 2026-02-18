ES NOTICIA

Detienen a una mujer por abandonar a su hija de dos años en Arrecife

Redacción RTVC
La menor la localizó en la vía pública, sola y desorientada, un ciudadano que circulaba por la zona

La Policía Nacional detuvo el pasado 11 de febrero en el municipio lanzaroteño de Arrecife a una mujer de 32 años como presunta autora de un delito de abandono de menor.

Los hechos ocurrieron sobre las 8:30 horas de este día en una calle de la capital lanzaroteña, cuando un ciudadano que circulaba con su vehículo observó a una niña de aproximadamente dos años de edad, cruzando la vía pública sola y en pañales.

Al darse cuenta de la situación, el ciudadano dio la vuelta y localizó nuevamente a la menor que se encontraba llorando y desorientada, alertando de inmediato a la Policía Nacional.

Detención de la madre

Los agentes lograron identificar y localizar a la madre de la menor, comprobando que se había ausentado del domicilio más de una hora, tiempo en el que la niña abandonó el domicilio quedando expuesta a un grave peligro.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, procediendo a la detención de la madre como presunta responsable de un delito de abandono de menor.

Tras las diligencias policiales, los agentes pusieron a la detenida a disposición de la autoridad judicial competente.

