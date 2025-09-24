ES NOTICIA

Este 24 de septiembre se celebra el Día Internacional de la investigación contra el cáncer

La investigación contra el cáncer permite que mejore la supervivencia y también la calidad de vida de los pacientes

Hoy es 24 de septiembre, Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres sufrirá esta enfermedad a lo largo de su vida. Por ello es crucial invertir en investigación para desarrollar tratamientos más efectivos.

La Sociedad Española contra el Cáncer ha destinado en lo que va de año más de 400.000 euros en los cinco proyectos de investigación que se llevan a cabo en Canarias.

Este 24 de septiembre se celebra el Día Internacional de la investigación contra el cáncer.

Cinco investigadores lideran esos estudios en los tres centros que la asociación tiene en el archipiélago. El objetivo es superar el 70% de supervivencia en 2030.

La comunidad científica centra sus esfuerzos, sobre todo, en aquellas patologías con menor esperanza de vida. La investigación es la que permite que mejore no solo la supervivencia sino también la calidad de vida de los y las pacientes.

