El autor del asesinato se convirtió en el primer condenado a prisión permanente revisable en Canarias

Este miércoles, 14 de enero, se cumplen diez años del asesinato de Salvador Luis, en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos, un crimen que conmocionó no solo al municipio, sino a toda Canarias.

El autor fue Sergio Díaz Gutiérrez, exnovio de la nieta de la víctima, quien protagonizó un caso que pasaría a la historia judicial del archipiélago. Díaz se convirtió en el primer condenado en Canarias a prisión permanente revisable, una pena que comenzó a aplicarse en España en 2015.

Mínimo de 25 años de prisión

El 14 de enero de 2026, Salvador Luis, una persona especialmente vulnerable tras haber sufrido un ictus, fue asesinado con alevosía y ensañamiento, sin posibilidad alguna de defensa. Estas circunstancias llevaron a que Sergio Díaz se convirtiera en el primer condenado en Canarias a prisión permanente revisable y el segundo en todo España.

“El mínimo tendría que estar hasta los 25 años en prisión”, explicaba entonces Juan López Montero, abogado de la familia, al detallar las particularidades de este tipo de condena en casos de asesinato.

Diez años del asesinato que marcó a Icod de los Vinos/ Archivo RTVC

López Montero, hoy casi jubilado, recuerda que se trató de la primera sentencia de este calibre en las islas, aunque, posteriormente, el Tribunal Supremo la revocó por un defecto de forma.

Desde su implantación, unas 52 personas salieron condenadas a prisión permanente revisable en España, en casos tan mediáticos como los asesinatos de Diana Quer o del niño Gabriel Cruz. En el caso de Salvador Luis, la condena alternativa impuesta a su asesino fue finalmente de 24 años de prisión.