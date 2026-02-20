Antonio Ortega ha sido procesado por un delito contra la libertad sexual y ha dimitido de su cargo

Dimite el director del Instituto Canario de la Vivienda procesado por un delito sexual.

El director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, ha presentado su dimisión tras haber sido procesado por un delito contra la libertad sexual, han confirmado fuentes del Gobierno de Canarias.

Tanto el Gobierno de Canarias como el Tribunal Superior de Justicia han confirmado la dimisión de Ortega, adelantada por el diario digital Canarias Ahora, a raíz de un auto de procesamiento dictado en su contra el pasado 6 de febrero por unos hechos cuya investigación comenzó en 2022

En concreto el procedimiento judicial se abre por un presunto delito contra la libertad sexual tras la denuncia interpuesta por una joven en 2017 cuando Ortega era alcalde de la localidad grancanaria de San Mateo.

Fuentes judiciales han confirmado que el auto no es firme y que ha sido recurrido por la defensa de Ortega. El juez ha fijado además una fianza de 125.000 euros para cubrir una posible indemnización a la denunciante si fuera condenado.

La prensa local informa de que la causa se abrió tras la denuncia de una joven que tenía 24 años cuando, según su testimonio, sufrió tocamientos sin consentimiento en el despacho del entonces alcalde en 2017. Antonio Ortega fue nombrado director del Instituto Canario de la Vivienda en 2023.