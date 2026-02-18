La mayoría de las intervenciones estuvieron relacionadas con el consumo de alcohol, afectando a cuatro menores de edad

El dispositivo sanitario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria asistió durante la noche del lunes a un total de 23 personas, dieciocho de ellas por intoxicación etílica y entre las que se encontraban cuatro menores. Tras la celebración, los servicios de limpieza del Ayuntamiento retiraron 4.500 kilos de residuos y emplearon 530.000 litros de agua para sanear las calles de la capital.

La noche del lunes de Carnaval en la capital grancanaria transcurrió con una actividad moderada para los servicios de emergencia. El dispositivo sanitario desplegado por el Ayuntamiento realizó un total de 23 asistencias. Afortunadamente, no se registraron incidentes de gravedad mayor, ya que ninguno de los afectados requirió traslado hospitalario y solo una persona fue derivada a un centro de salud.

Intoxicaciones etílicas y menores

El grueso de las atenciones médicas estuvo vinculado al consumo excesivo de alcohol. De las 23 intervenciones, 18 fueron por intoxicaciones etílicas. Dentro de este grupo, el informe destaca que cuatro de los atendidos eran menores de edad.

El resto de incidencias sanitarias se desglosan de la siguiente manera:

Dos episodios de ansiedad.

Dos personas heridas por contusiones.

Un traumatismo leve por caída.

Puntos Violeta: prevención y asesoramiento

En paralelo al dispositivo médico, la Concejalía de Igualdad y Diversidad mantuvo activos sus Puntos Violeta. Durante la jornada, estos espacios realizaron seis intervenciones. Su labor se centró en la atención y el asesoramiento, reforzando la prevención y la sensibilización frente a posibles situaciones de violencia machista en el entorno festivo.

Más de 4 toneladas de basura y medio millón de litros de agua

Tras la finalización de los actos, se puso en marcha un operativo especial de limpieza para devolver la normalidad a la ciudad en el menor tiempo posible. Los operarios retiraron un total de 4.500 kilos de residuos de la vía pública.

Para garantizar la higiene y desinfección de los espacios, se emplearon recursos intensivos:

530.000 litros de agua en trabajos de baldeo.

en trabajos de baldeo. 120 litros de líquidos desinfectantes.

Las tareas combinaron el barrido manual y mecanizado, el baldeo integral y el uso de hidrolimpiadoras para el vaciado y limpieza de papeleras y contenedores.