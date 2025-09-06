En las últimas horas diversas aerolíneas como Binter, Volotea o WizzAir estudian asumir mencionadas plazas

Imagen archivo RTVC.

Continúan las reacciones al anuncio de Ryanair de suprimir 400.000 plazas entre la Península y Canarias y dejar de volar en Tenerife Norte. Un hecho que se produce justo en la antesala del arranque de la campaña de invierno en las islas.

Plazas de avión

No obstante, en las últimas horas diversas aerolíneas como Binter, Volotea o WizzAir estudian asumir mencionadas plazas.

Así es que ya son varias las aerolíneas que han expresado su intención de asumir esas plazas que quedan libres en el aeropuerto de Tenerife Norte, uno de los más afectados, así como en el resto de islas.

La firma canaria Binter es una de ellas. De esta manera, podría conectar el archipiélago con otras nuevas ciudades como Barcelona, Sevilla o Alicante. Además, Iberia Express ya ha anunciado 116 nuevos vuelos adicionales para Canarias durante el próximo año.

Compañías nacionales e internacionales

El Cabildo de Tenerife ha anunciado que durante los próximos días otras compañías nacionales e internacionales también mostrarán su oferta. Un hecho que valoran como positivo, ya que las plazas de Ryanair, una compañía de bajo coste, van a ser ahora ocupadas por otras de medio coste, lo que aseguran aumentará la calidad de los viajes para los residentes canarios.