El personal de seguridad detectó que la mujer presentaba una temperatura corporal baja y ausencia de signos vitales



La Guardia Civil detuvo a un hombre en el Aeropuerto Tenerife Sur cuando intentaba embarcar en un vuelo con su esposa fallecida y quien transportaba su cadáver en una silla de ruedas. El incidente tuvo lugar el pasado 24 de octubre de 2025.

Informa RTVC.

El personal de control de seguridad del citado aeropuerto se percató de que la mujer no reaccionaba así que tras comprobar que tenía una temperatura anormalmente baja y ausencia de signos vitales, activó el protocolo.

Aeropuerto del Sur de Tenerife.

Hasta allí se desplazaron agentes de seguridad y personal forense. Se determinó que no murió de forma violenta por lo que no se procedió a la detención del hombre.

Repatriación de un cadáver: desde 2.500 a 15.000 euros

Cuando se viaja, sobre todo, si es para disfrutar de unas vacaciones es importante contratar un seguro de viaje para evitar sorpresas para el bolsillo. Desde un dolor de muela hasta una gastritis, una pulmonía o un fallecimiento. Los precios de un seguro médico y repatriación oscilan dependiendo del país entre los 50 y 200 euros.

Los seguros normalmente, incluyen la repatriación. De fallecer y no tener asegurados este servicio, el coste ser mucho más alto. Según José Juan Pérez, apoderado en correduría SEGUROSA, «el costo de Alemania, por ejemplo, oscila de 4.000 a 5.000 euros, pero en Nigeria es indeterminado, puede ser desde 2.500 a 15.000 euros».

Carlos José Mujica, jefe de Operaciones de Mec Servicios Funerarios, por su parte, «en China es diferente porque pide mucha documentación, tasas consulares…».

«Sin duda, pagar un seguro con antelación, ahorra trámites. Hacemos una recepción del cuerpo aquí en el aeropuerto y acto seguido hablamos con la familia para tramitar todo el servicio, lo normal y lo básico que sería aquí en Canarias», agrega.