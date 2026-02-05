Binter cambia la normativa sobre las baterías de litios

Con el fin de garantizar la seguridad de cada vuelo, la compañía prohibirá el uso y la carga de baterías de litio

La aerolínea canaria Binter ha actualizado la información dirigida a sus clientes sobre el transporte de baterías de litio en los vuelos, recordando que este tipo de dispositivos está sujeto a restricciones específicas debido a sus características y al riesgo que pueden suponer durante el transporte aéreo.

Las normas distinguen entre baterías pequeñas, medianas y de gran tamaño en función de su capacidad, medida en vatios hora (Wh). Las baterías de uso habitual, como las de teléfonos móviles, relojes, reproductores de música o la mayoría de ordenadores portátiles, no pueden superar los 100 Wh.

Por su parte, las baterías de tamaño medio, utilizadas en algunos equipos profesionales o en ordenadores con baterías de larga duración, se sitúan entre los 100 y los 160 Wh, mientras que las de mayor capacidad, que superan los 160 Wh, deben ser transportadas obligatoriamente como carga, de acuerdo con la normativa de mercancías peligrosas de la IATA.

Diferencias entre equipaje de mano y facturado

La información facilitada por la compañía establece que las baterías instaladas en los dispositivos pueden viajar tanto en equipaje de mano como en equipaje facturado, dentro de los límites marcados.

Sin embargo, las baterías de repuesto y los llamados “power banks” no pueden transportarse en el equipaje facturado y deben ir siempre en la cabina, con un número máximo permitido según su capacidad.

Baterías de drones y dispositivos dañados

Entre las principales advertencias, Binter recuerda que las baterías de los drones deben viajar siempre fuera del equipo y en el equipaje de mano, y que además es necesario firmar un descargo de responsabilidad.

Asimismo, no está permitido embarcar baterías de litio ni dispositivos que se encuentren dañados o defectuosos.

Cómo deben transportarse las baterías de repuesto

La aerolínea subraya que los terminales de las baterías de repuesto y de los bancos de energía deben ir protegidos frente a posibles cortocircuitos. Para ello, se recomienda transportarlos en su embalaje original, cubrir los contactos con cinta adhesiva o colocar cada batería en una bolsa individual.

Además, cuando se facture un dispositivo con batería integrada, el equipo debe ir completamente apagado, no en modo suspensión ni hibernación.

Maletas inteligentes y otros tipos de baterías

En el caso de las denominadas “maletas inteligentes”, las baterías no extraíbles solo están permitidas si no superan los límites establecidos de contenido de litio. Si la batería es extraíble, debe retirarse antes de facturar la maleta y transportarse en la cabina.

Por último, otros tipos de baterías habituales en el mercado, como las de níquel-cadmio o las alcalinas, pueden transportarse siempre que estén correctamente protegidas frente a cortocircuitos.